sonyazhytkova .29 октября, 2024 0

"28 років тому" вийде в кінотеатри наступного літа. Актор розкрив перші деталі історії фільму, який є продовженням "28 днів тому" 2002 року та "28 тижнів тому" 2007 року, створених під керівництвом Денні Бойла та Олександра Ґарленда.

"Ми маємо три фільми, з яких два вже зняті", — повідомив Ральф Файнс в інтерв'ю IndieWire. "У Британії минуло 28 років з початку жахливої епідемії, що перетворила людей на агресивних істот, залишивши лише небагато незаражених спільнот. Історія фокусується на хлопчику, який шукає лікаря, щоб врятувати свою вмираючу матір. Він веде її через мальовничі пейзажі північної Англії. Але навколо, у лісах і горах, ховаються заражені. Нарешті, він знаходить лікаря, який спочатку здається дивним, але насправді виявляється силою добра".

У фільмі також повернуться актори, які вже знімалися у франшизі, зокрема Кілліан Мерфі, поряд із новими обличчями, такими як Джоді Комер, Аарон Тейлор-Джонсон та Джек О'Коннел. Комер підкреслила, що співпраця з Денні Бойлом, який вирізняється впевненістю та креативністю, є надзвичайно натхненною. Вона згадала, як переглядала "28 днів потому" і була вражена його реалістичним підходом, який досліджує людську природу, поведінку та реакції в критичних ситуаціях. Емоційна глибина фільму справила на неї сильне враження під час читання сценарію.

Наступна частина нової трилогії, "28 років потому: Храм Кісток", буде знята Нією ДаКостою, а сценарій спільно розроблять Бойл та Ґарленд.

"28 років потому" вийде на великі екрани 20 червня 2025 року.

Джерело: Gamesradar