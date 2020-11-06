Анастасия Лях .6 ноября, 2020 7

На фото: Рами Малек в фильме "Не время умирать"

Актер пообщался с журналом GQ и заверил, что зрители будут шокированы тем, что увидят в фильме «Не время умирать».

«Можно строить всевозможные догадки, но поверьте, шок неминуем», — пообещал Малек. По словам актера, которому досталась роль главного антагониста в картине Кэри Фукунаги, режиссер отказался от шаблонов и традиции бондианы делать злодеев утрированными и слегка карикатурными. Фукунага создал жуткого и монументального антагониста, способного по-настоящему и очень сильно напугать.

Напомним, «Не время умирать» должен был выйти на экраны весной 2020, но из-за пандемии релиз был отложен до ноября. Затем, когда накрыла вторая волна коронавируса, студия перенесла премьеру на следующий год. В настоящее время прокат запланирован на 1 апреля 2021.

В Сети прошел слух, что злодей в исполнении Малека может оказаться доктором Ноу из самого первого фильма бондианы, вышедшего в 1962 году. Актер слухи не подтвердил, но и не опроверг.