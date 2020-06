Анастасия Лях .9 июня, 2020 2

Издание We Got This Covered раздобыло подробности новой трилогии космической франшизы «Звездные войны».

Она напрямую будет связана с предыдущей трилогией, которая закончилась в прошлом году девятым эпизодом. Актриса Дэйзи Ридли вернется к роли Рей. Она станет мастером-джедаем и будет тренировать таинственного мальчика с метлой, которого мы видели в самом финале «Восхода Скайуокера».

Этот мальчик и будет главным героем новой трилогии. Зовут его Темири Блэгг. Он — чувствительный к Силе раб с Канто-Байт , в чьи обязанности входил присмотр за фазьерами (вымышленные копытные из вселенной Джорджа Лукаса). После того, как двое беглецов, Финн и Роуз, рассказали Темири, что они из Сопротивления, мальчик помог им сбежать и проникся оппозиционным духом свободы.

Также имеется информация, что у Рей будет дочь, которая примет сторону ситхов. Словом, старый конфликт отцов и детей, тьмы и света, благополучно повторится.

Напомним, режиссером новой трилогии назначен Райан Джонсон, снявший «Последних джедаев».