Издание We Got This Covered раздобыло подробности новой трилогии космической франшизы «Звездные войны».
Она напрямую будет связана с предыдущей трилогией, которая закончилась в прошлом году девятым эпизодом. Актриса Дэйзи Ридли вернется к роли Рей. Она станет
Этот мальчик и будет главным героем новой трилогии. Зовут его Темири Блэгг. Он — чувствительный к Силе раб с
Также имеется информация, что у Рей будет дочь, которая примет сторону ситхов. Словом, старый конфликт отцов и детей, тьмы и света, благополучно повторится.
Напомним, режиссером новой трилогии назначен Райан Джонсон, снявший «Последних джедаев».