Анастасия Лях .29 сентября, 2020 1

На фото: Кадр из фильма "Борат"

Недавно мы писали, что скандальный комик Саша Барон Коэн втайне снял продолжение неполиткорректной сатирической комедии «Борат».

Издание The Film Stage разузнало полное название сиквела. Звучит оно так: «Борат: Дар порно-обезьяны вице-премьеру Микаэлю Пенсу с целью выгоды в пользу недавно уменьшенной казахстанской нации».

Напомним, что оригинальный фильм, вышедший в 2006 году и неожиданно ставший большим кассовым хитом, полностью назывался «Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана». Не так длинно и не так абсурдно.