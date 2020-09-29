Недавно мы писали, что скандальный комик Саша Барон Коэн втайне снял продолжение неполиткорректной сатирической комедии «Борат».
Издание The Film Stage разузнало полное название сиквела. Звучит оно так: «Борат: Дар
Напомним, что оригинальный фильм, вышедший в 2006 году и неожиданно ставший большим кассовым хитом, полностью назывался «Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана». Не так длинно и не так абсурдно.
В продолжении казахстанский журналист Борат Сагдиев в исполнении Коэна будет интервьюировать американских чиновников и в числе прочего затронет тему коронавирусной пандемии и