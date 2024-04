sonyazhytkova .14 апреля, 2024 14

Кінострічка написана Семом Стефанаком та знята під керівництвом режисера Хауме Колет-Серра. Хорнсбі приєднався до вражаючого акторського складу разом з Даніеллою Дідвайлер та Оквуї Окпоквасілі.

Хорнсбі знявся у таких фільмах, як "Creed II", "Get Rich or Die Trying", та номінованому на Гран-прі Санденсу "LUV". Він також завершив зйомки у провідній ролі у майбутньому фільмі "The Supremes at Earl’s All-You-Can-Eat" разом з Анджану Елліс та Санаа Летан. У телевізійних проєктах він зіграв у міні-серіалі Hulu "Майк", серіалі Netflix "Сім секунд", і "Роман" від Showtime. В даний момент він грає головну роль у телешоу Starz "BMF", який вже має третій сезон і затверджений на четвертий. Хорнсбі також виступив у шоу ABC Family "Лінкольн-Хайтс", NBC "Грімм", HBO "На лікуванні", NBC "Лінкольн Райм: Полювання на кості" та Netflix "Загублені у космосі". Крім того, він грав у п'єсі Огаста Вілсона "Паркан".

Стрічка "Жінка в саду" перебуває під виробництвом Джейсона Блума та Стефані Аллейн. Режисер Хауме Колет-Серра, актори Даніель Дідвайлер, Габріель Еброн, Скотт Грінберг та Джеймс Моран. За виконавче виробництво від Blumhouse відповідають Хейлі Пігман і Чжунйун Кім.

Джерело: Deadline