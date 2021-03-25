Анастасия Лях .25 марта, 2021 6

Как сообщает Deadline, актеры ведут переговоры, чтобы принять участие в новом проекте Питера Фаррелли, режиссера оскароносной «Зеленой книги».

Переговоры ведут Рассел Кроу, Билл Мюррей и Зак Эфрон. Напомним, фильм будет основан на реальных событиях, изложенных в книге Чика Донохью и Джоанны Моллой «Величайший пивной забег в мире: Правдивая история о дружбе, пережившей войну». Главный герой истории в 1967 году на спор отправляется прямиком из нью-йоркского кафе в пылающий Вьетнам, чтобы выпить пива с друзьями детства, которые воюют на передовой.

Финансированием проекта может заняться компания Apple, с которой Фаррелли также ведет сейчас переговоры.