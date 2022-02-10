Таня Гончаренко .10 февраля, 2022 5

В экранизации комиксов Marvel о Крейвене-Охотнике появится знаменитый актер Рассел Кроу, - сообщает Comic Book.

О том, какая именно роль досталась Кроу, пока не уточняется. Главную роль поручили Аарону Тейлору-Джонсону, который играл в фильме "Мстители 2: Эра Альтрона".

Отметим, что для Рассела участие в проектах по комиксам будет не первым. Ранее, он снимался в картине "Человек из стали".

Проект посвященный Крейвену-Охотнику должен выйти 13 января 2023 года, хотя съемки ещё не начались. Напомним, что Крейвен-Охотник одержим охотой на крупную дичь и соперничает с Человеком-пауком. Суперсилу Крейвен получил благодаря специальной сыворотке.