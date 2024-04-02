sonyazhytkova .2 апреля, 2024 8

Актор стверджує, що у розповідях отця Габріеля Аморта ще багато невідкритого.

Попри скромний бюджет у 18 мільйонів доларів, фільм заробив понад 77 мільйонів доларів у касах. Цей успіх породив обговорення про створення сиквелу. Однак, Кроу, головна зірка стрічки, натякає на те, що майбутнє може принести не лише одну додаткову частину.

"В даний момент тривають обговорення. Спочатку продюсери отримали згоду на створення не одного, а двох продовжень від студії. Але через зміни в керівництві обговорення відновлюються. Однак, я можу заявити однозначно, що ми підготували персонажа так, щоб його можна було вплести в різноманітні ситуації", - зазначив Кроу.

Навіть при цьому, актор залишається позитивно налаштованим і підкреслює багатство джерел для подальших досліджень. "Не забувайте, що основа цієї історії - Габріель Аморт, який написав 12 книг", - додав він. Таким чином, існує великий потенціал для подальших сиквелів.

Джерело: Мovieweb