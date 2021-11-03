Анастасия Лях .3 ноября, 2021 1

Как сообщает Deadline, стриминг Hulu разрабатывает полнометражный фильм, основанный на рассказе Стивена Кинга «Бугимен», опубликованном в 1978 году.

В рассказе речь шла о мужчине, который ходит на сеансы к психиатру, потому что его детей якобы убил проживающий в их доме злой дух. В фильме же герой будет переживать смерть жены и тоже ходить к психотерапевту, а в это время его детей будет терзать темное потусторонне существо по имени Бугимен.

Режиссером выступит Роб Сэвадж, известный по хоррорам «Астрал. Онлайн» и «Dashcam». Актерский состав пока неизвестен.