24 июля, 2024

Тепер ми можемо поділитися додатковими деталями про трилер "Аукціон" з елементами наукової фантастики, що черпає натхнення з роману Агати Крісті "І тоді їх не стало".

Сюжет фільму розгортається навколо компанії Aztec Corp., яка займається аукціонами стародавніх артефактів та рідкісних екзотичних тварин. Рауль Кастільйо виконає роль Девіда Вальдеса, новопризначеного торгового представника, який тільки починає свій шлях у компанії. Його батька зіграє Бен Верін, а керівника корпорації – К. Тодд Фріман. У знімальному складі також присутні Одра Макдональд, Мері-Луїза Паркер і Річард Кайнд, однак їхні ролі поки тримаються в секреті.

У найближчому майбутньому Рауля Кастільйо можна буде побачити у фільмі "Smile 2" від Paramount та новому серіалі HBO від Бреда Інглсбі з Марком Руффало. Його попередні роботи включають "Cold Wallet" Стівена Содерберга, "Cassandro" від Amazon з Гаелем Гарсією Берналем, "Army of the Dead", "Cha Cha Real Smooth", "The Inspection" від A24, а також серіали "Looking" (HBO), "Vida" (Starz) і "Atypical"(Netflix).

Роман Агати Крісті "І тоді їх не стало" є одним з найпопулярніших детективів у світі та неодноразово адаптувався для кіно і телебачення.

Джерело: Deadline