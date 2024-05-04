sonyazhytkova .4 мая, 2024 2

Навіть після того, як фільм отримав безліч номінацій на Оскар, актора все ще турбує один певний епізод у картині.

Під час відеоінтерв'ю для Wall Street Journal, Гослінг розповів, що момент коли вони танцюють с Еммою Стоун, не дає йому спокою. Він не очікував, що ця сцена стане головним арт-постером фільму. Він пояснив, що спочатку руки Стоун мали бути підняті вгору, але він вирішив міцно стиснути їх, ігноруючи пораду "Це не круто".

"Тепер, коли я на це дивлюся, і мені доводиться бачити це постійно, ви знаєте, що було б крутіше за це?", - сказав він, демонструючи, як тримав руку. "Так [піднявши руку вгору]".

"Це просто ліниво", - додав він. "Я називаю це 'Рука Ла-Ла'".

Інтерв'юер повідомив Гослінгу, що танцюристи називають це "рукою-гамбургером".



"Це дійсно існуюча річ!", - додав він, висловлюючи думку, що його досвід у танцях мав би допомогти у "Ла-Ла Ленд".



"Але, очевидно, тепер ми маємо "Гамбургер-руки Гослінга", - пожартував він. "Це взагалі мені не допомогло в кінці".

Джерело: Deadline