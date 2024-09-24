sonyazhytkova .24 сентября, 2024 6

Після хвилі критики від глядачів та реальних людей, чиї життя стали основою для серіалу, творець Раян Мерфі виступив на захист свого нового і спірного шоу Netflix "Monsters: Історія Лайла і Еріка Менендесів"

"У мене багато думок з цього приводу", – зазначив Мерфі в інтерв’ю для Entertainment Weekly, відповідаючи на запитання про нещодавню заяву реального Еріка Менендеса. "Цікаво, що він зробив заяву, не переглянувши шоу. Я знаю, що він не бачив його в тюрмі".

20 вересня Ерік опублікував заяву на Facebook, заявивши: "Мені прикро усвідомлювати, що некоректне зображення трагедій, пов’язаних із нашим злочином, затуляє важливі істини. З важким серцем стверджую, що не вірю, що Раян Мерфі може бути настільки наївним і неточним у фактах нашого життя, щоб робити це без поганих намірів".

Серіал з Купером Кохом у ролі Еріка та Ніколасом Чавесом у ролі Лайла розповідає історію вбивства їхніх батьків, Хосе та Мері Луїзи "Кітті" Менендес. Під час судового процесу прокуратура стверджувала, що брати хотіли успадкувати родинний статок, тоді як самі Менендеси запевняли, що їхні вчинки стали наслідком багаторічного емоційного та сексуального насильства з боку батьків. Ерік також висловився на захист свого брата, наголосивши, що Лайл зображений несправедливо. Багато глядачів в інтернеті підтримують цю думку, стверджуючи, що серіал надає негативний образ братів і применшує значущість їхніх страждань від жахливого сексуального насильства. Лайл поки що утримується від коментарів.

Відповідаючи на заяву Еріка, Мерфі зазначив, що бачити своє життя на екрані — це непросто. Він підкреслив, що 60-65% шоу зосереджено на насильстві та стражданнях братів, чого Ерік не згадав у своїй заяві. Творець серіалу також зауважив, що його команда витратила понад три роки на вивчення справи та точок зору всіх учасників, що вже саме по собі може бути предметом суперечок.

Крім того, глядачі висловили занепокоєння щодо натяків на можливий інцест між братами. Мерфі пояснив, що такі елементи були включені в відповідь на певні теорії того часу, зокрема, висловлені журналістом Домініком Даном. Він наголосив на важливості представлення різних точок зору в серіалі, що спонукає до глибшого розуміння складних подій.

Джерело: Gamesradar