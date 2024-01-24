sonyazhytkova .24 января, 2024 8

Зірка фільму "Барбі" висловив свої думки після отримання номінації на кращу чоловічу роль другого плану на 96-тих Академічних нагородах.

Раян Ґослінг, номінований на Оскар за роль Кена, виражає здивування власною номінацією та питає, чому режисерку Грету Гервіґ і партнерку Марґо Роббі проігнорували. Він визнає величезну честь своєї номінації, але висловлює розчарування відсутністю Гервіґ серед найкращих режисерів.

Повний текст заяви Ґослінга доступний нижче:

"Бути визнаним серед таких талановитих колег у рік вражаючих фільмів - це для мене неймовірна честь. І я ніколи не думав, що буду говорити це, але я також неймовірно вдячний і пишаюся тим, що це відбувається через виконання пластикової ляльки на ім'я Кен.

Але немає Кена без Барбі, і немає фільму "Барбі" без Грети Гервіґ та Марґо Роббі, двох людей, які були найбільше відповідальні за цей історичний, світовий фільм.

Ніякого визнання не було б можливим для кого-небудь на зйомках без їхнього таланту, сил та геніальності.

Сказати, що я розчарований, що їх не номінували в їхніх категоріях, це не сказати нічого.

Наперекір всім труднощам з нічого, крім декількох бездушних, легковажних і щасливо безтрусих ляльок, вони змусили нас сміятися, розірвали наші серця, рухнули в культурі і створили історію. Їхня робота повинна бути визнана разом із іншими дуже заслуженими номінантами.

Сказавши це, я також безмежно щасливий за Америку Ферреру та інших неймовірних артистів, які внесли свій вклад у те, щоб зробити цей фільм настільки революційним!".

Джерело: Мovieweb