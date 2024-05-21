sonyazhytkova .21 мая, 2024 5

Головний актор довгоочікуваного фільму Marvel, зізнався, що був "вражений", коли студія надала творцям повну творчу свободу.

"Я дуже пишаюся ними за це рішення", – сказав Рейнольдс в інтерв'ю для Fandango. "Вважаю, що це величезний крок для них. Це додає новий відтінок до цього калейдоскопа, яким є їхня компанія та різноманітні глядачі, яких вони розважають вже багато років".

Він продовжив: "Я був здивований, що вони дозволили нам зробити його таким жорстким... але дуже вдячний. Адже немає іншого способу це зробити. Для цього персонажа і цього світу, особливо враховуючи, що фільм про Логана теж мав рейтинг 'R', це була найбільш автентична версія Росомахи або Логана, яку ми коли-небудь бачили, тому це надало нам багато свободи. Ми не використовували рейтинг 'R' лише для того, щоб додати сцен насильства, а для того, щоб створити світ, де можливе все".

"Дедпул та Росомаха" знімає Шон Леві, а головні ролі виконують Раян Рейнольдс і Г'ю Джекман. Леві нещодавно зазначив, що глядачі можуть насолоджуватися цим третім фільмом про Дедпула, не маючи попередніх знань про кіновсесвіт Marvel.

"Я був хорошим учнем у школі і виконую свою роботу як дорослий. Але не хочу робити домашнє завдання, коли йду в кіно", – сказав Леві в інтерв'ю для AP. Він додав: "Я створив цей фільм з великою повагою до фанатів, які досконало знають міфологію цих персонажів. Однак цей фільм призначений для розваги, без необхідності попередніх досліджень".

"Дедпул та Росомаха" виходить у кінотеатрах 26 липня.

Джерело: Deadline