sonyazhytkova .22 апреля, 2024 4

Актор поділився тизером та плакатом довгоочікуваної стрічки перед планованим випуском повного трейлера у понеділок, 22 квітня.



"Подивись, рано чи пізно, тобі доведеться зняти кігті, і це зробить багатьох людей дуже сумними", - говорить Дедпул у тизері. "Але одного дня твій старий приятель Вейд попросить тебе знову сісти в сідло, і коли це станеться, скажи так. Я завжди хотів покататися з тобою, Лог. Дедпул... і Росомаха!".

"Дедпул та Росомаха" вийде в кіно 26 липня 2024 року. Режисером фільму є Шон Леві, а співавторами сценарію є Ретт Ріс, Пол Вернік, Зеб Веллс, Рейнольдс та Леві. Х'ю Джекман відновлює свою роль Вервольфа у фільмі Marvel, про який Леві сказав, що його не слід називати "Дедпул 3".

Також, режисер висловив переконання, що кожен день відчував себе обраним, працюючи над створенням історії про Дедпула та Росомаху, які втілюють два культові персонажі у своїх найяскравіших образах.

Леві підкреслив, що це третій фільм про Дедпула, але це не просто "Дедпул 3". Це щось зовсім нове, але водночас близьке до серії стрічок про Дедпула та Росомаху. Крім того, ця картина не намагається повторити попередні дві частини, хоча вони були чудовими. Щодо сюжету, режисер відзначив, що він буде як жорстким, так і веселим, а його початкові покази були дуже обіцяючими.

Джерело: Deadline