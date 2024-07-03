sonyazhytkova .3 июля, 2024 8

Через злиття Disney та Fox актор боявся, що більше не зможе втілити цього супергероя.

В новому інтерв’ю Рейнольдс розповів про свої побоювання щодо повернення до костюма Дедпула.

"Я не знав, чи зможу ще раз зіграти Дедпула", - зізнався Рейнольдс в інтерв'ю для Entertainment Weekly. "Це не те, що я би сказав публічно, але я сумнівався, як такий персонаж може вписатися у всесвіт Marvel".

Коли Дедпул отримав зелене світло на інтеграцію до MCU, було розроблено багато ідей. Рейнольдс розповів, що одна з них була "історією в стилі Рашомон з трьома різними точками зору".

Ще одна ідея для третьої частини фільму "Дедпул" була незалежною комедією про подорож.



"Бюджет був буквально 5-6 мільйонів доларів, без спецефектів", - сказав він. "Це була просто розмовна подорож з моїм персонажем та персонажем Карана Соні – Допіндером, і тим, що ми збирали і бачили дорогою. Це не мало бути масштабним фільмом. Якщо ми мали дістатися пункту C, то це було лише для того, щоб потрапити до пункту B. Це була найдивніша ідея. Мені вона подобалася, я вважав її досить цікавою".



Зрештою, ці ідеї були відхилені, і глядачі побачать, як Дедпул об'єднується з Росомахою у виконанні Х'ю Джекмана у фільмі "Дедпул і Росомаха", який виходить у кінотеатрах 26 липня.

Джерело: Deadline