sonyazhytkova .9 июля, 2024 10

Актор захоплено відгукнувся про триквел "Дедпула". За його словами, ця стрічка стала найкращою з усіх, де він коли-небудь знімався.

Новий фільм продовжує історії, розказані у перших двох частинах "Дедпула", та об’єднує головного героя з Росомахою у виконанні Г'ю Джекмана. Разом вони мають врятувати мультивсесвіт Marvel.

"Я неймовірно задоволений результатом. Це найкращий фільм, у якому я брав участь. Ми з Г'ю отримали неймовірне задоволення під час зйомок", - поділився Рейнольдс у інтерв'ю Sky News. "Я люблю створювати стрічки, які приносять справжню радість, а цей фільм побудований на дружбі. Кожен емоційний аспект цього проєкту мені дуже подобається."

Як і очікується від фільму про мультивсесвіт, у ньому буде безліч камео. "Ми не хотіли, щоб камео або персонажі стали основою сюжету", - зазначив режисер Шон Леві. "Але вони вкраплені по всьому фільму. Інтернет просто переповнений чутками про численні появи у цій стрічці. Деякі з цих чуток правдиві, інші – зовсім ні".

Леві також поділився ще кількома цікавими деталями, заявивши, що у фільмі є моменти, які аудиторія обов'язково полюбить, але також будуть моменти, які просто зірвуть дах – у прямому сенсі слова.

Джерело: Gamesradar