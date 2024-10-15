sonyazhytkova .15 октября, 2024 11

Актор оригінально привітав колегу з 56-річчям, майстерно згадавши їхні культові ролі у хітовому фільмі Marvel.

"Сподіваюся, ми зможемо робити це до 90 років", – написав Рейнольдс на своїй сторінці в Instagram, натякаючи на жарт з фільмів про те, що Disney може "експлуатувати" австралійського актора в ролі Росомахи ще багато років. "З днем народження, @thehughjackman. Багато років. Багато пригод".

Пост доповнено численними спільними фотографіями, зробленими протягом багатьох років, зокрема кадрами Джекмана на футбольному матчі команди Wrexham AFC та їхньою спільною роботою над зйомками фільму "Люди Ікс: Росомаха", який вийшов у 2009 році і не отримав схвалення критиків.

Зірки, що стали відомими завдяки ролям у фільмах, які зібрали мільярдні касові збори, продовжують свої пригоди разом. Їхня нова спільна робота буде представлена у вигляді спеціального відео на домашньому релізі триквелу "Дедпул" від Marvel 22 жовтня. До цього видання також увійдуть видалені сцени (зокрема одна, яка дає відповіді на важливі питання фіналу "Дедпула та Росомахи"), додатковий контент та ще один загадковий спойлер.

Що стосується майбутніх проєктів, Г’ю Джекман готується до серії концертів у Нью-Йорку, яка стартує у січні, а Раян Рейнольдс знімається у новому екшн-фільмі "Mayday" для Apple TV Plus разом з Кеннетом Брана та Марією Бакаловою.

Джерело: Gamesradar