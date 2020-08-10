Анастасия Лях .10 августа, 2020 12

Студия Paramount приостановила работу над новым фильмом полнометражной фантастико-приключенческой франшизы «Стартрек» («Звездный путь»), сообщает Deadline.

Такое решение приняла новый президент компании Эмма Уоттс, которая, по данным инсайдеров, не намерена закрывать франшизу, но хочет разобраться, в каком направлении стоит ее развивать.

Напомним, речь о четвертой части серии с участием Криса Пайна, Зои Салдана, Закари Куинто, Саймона Пегга и других. Девять месяцев назад Paramount назначила режиссером проекта Ноя Хоули, известного по сериалам «Фарго» и «Легион».

Также в воздухе висит идея альтернативного жесткого (со взрослым прокатным рейтингом) «Стартрека», предложенная Квентином Тарантино. И еще потенциальный приквел, в котором главным героем выступит отец Джеймса Кирка в исполнении Криса Хемсворта.

Возможно, решение приостановить работу связано непосредственно с самим Хоули, вернее его назначением. Дело в том, что после успеха на телевидении Хоули дебютировал на большом экране лентой «Люси в небесах» с Натали Портман, которая оказалась феерическим провалом и по заработанным деньгам, и по критическим отзывам.