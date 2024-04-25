sonyazhytkova .25 апреля, 2024 1

Актор, ввжав що його звільнять, перед самим початком знімального процесу фільму "Хоббіт: Неочікувана подорож".

"Я пам'ятаю, як приїхав до Нової Зеландії, щоб знятися у фільмі "Хоббіт", і навіть не розпаковував валізи", - розповів Річард Армітедж журналістам радіостанції Radio Times. "Я справді вважав, що мене звільнять і відправлять додому, тому що зробили неправильний вибір".

Актор вперше виконав роль Торіна Дубощитп шляхетного короля-гномів у приквелі Пітера Джексона 2012 року і потім повернувся до свого персонажа у двох інших фільмах: "Хоббіт: Пустка Смога" у 2013 році та "Хоббіт: Битва п'яти воїнств" у 2014 році. Під час кастингу Джексон описав персонажа Торіна як особу з сумнівами і страхами, яка боїться зазнати невдачі, так само, як і його батько та дід, і додав, що суровий гном має іншу "ніжну сторону" та можливо, "дуже самотню".

Незважаючи на отримані змішані відгуки, трилогія попередника "Володаря перснів" принесла загальний дохід у розмірі $2,938 мільярдів на світовому касовому ринку. У фільмі також зіграли Мартін Фрімен у ролі Більбо Беггінса, Іан МакКеллен у ролі Гендальфа Сірого, Кейт Бланшетт у ролі леді Галадрії, Хьюго Вівінг у ролі Лорда Ельронда, Лі Пейс у ролі Трандула, Орландо Блум у ролі Леголаса, Еванджелін Ліллі у ролі Тауріель, Енді Серкіс у ролі Голлума та Бенедикт Камбербетч як Смауг і Саурон Некромант.

Армітедж також зазначи, що навіть у своїх найбільших мріях, не міг уявити, що колись зіграє у цій культовій франшизі.

Джерело: Gamesradar