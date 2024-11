sonyazhytkova .25 ноября, 2024 7

Майбутній серіал "Half Man", який налічуватиме шість епізодів, знімуть у мальовничій Шотландії вже наступного року.

Проєкт, створений Річардом Геддом, який також виконає головну роль разом із Джеймі Беллом, відомим за роллю в "All of Us Strangers".

Сюжет розповідає історію двох братів, Ніала (Джеймі Белл) та Рубена (Гедд), які давно розірвали зв’язок. Все змінюється, коли Рубен несподівано з’являється на весіллі Ніала, що призводить до спалаху насильства та занурює нас у їхнє темне минуле.

"Half Man" охоплює чотири десятиліття — від 1980-х до сьогодення, досліджуючи емоційні підйоми та спади братів, їхні конфлікти, радощі, образи та примирення. Серіал також фіксує дух змінюючогося міста та світу, ставлячи питання: що насправді означає бути чоловіком?

Річард Гедд назвав Джеймі Белла "одним із найкращих акторів свого покоління" і зізнався, що, створюючи серіал, він думав саме про нього. Однак, навіть не сподіваючись, що вдасться залучити актора, він вражений, що цей проєкт став реальністю.

Джерело: Deadline