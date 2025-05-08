sonyazhytkova .8 мая, 2025 11

Коли небо стає пасткою, на допомогу приходить голос. У трилері "Left Seat" до легендарного актора приєднується зірка культової франшизи "Форсаж" Мішель Родрігес.

Фільм обіцяє справжній вибух адреналіну. Коли пілот чартерного рейсу раптово непритомніє, фармацевтична представниця, яку грає Мішель Родрігес, змушена самотужки взяти штурвал. Єдина її надія — голос незнайомця (Річард Гір) у рації, який намагається провести її крізь смертельну бурю та допомогти здійснити посадку, перш ніж закінчиться пальне.

Зйомки стрічки розпочнуться вже зовсім скоро, і творча команда має амбітну мету — створити напружений, реалістичний трилер, що триматиме глядачів у напрузі до фіналу. Постановкою займається Бен Янгер — не лише досвідчений режисер, а й професійний пілот, тож йому вдасться передати авіаційний екстрим з особливою достовірністю та драматизмом.

У центрі історії — потужний акторський дует: Мішель Родрігес та Річард Гір. Їхня участь гарантує сильну емоційну динаміку й ще більше підігріває інтерес до майбутньої прем’єри серед глядачів.

Джерело: Deadline