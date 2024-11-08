sonyazhytkova .8 ноября, 2024 4

Kino Lorber випустила перший трейлер зворушливої кінокартини Пола Шредера "О, Канада", яка побачить світ вже 6 грудня.

Фільм, заснований на романі "Foregone" покійного Рассела Бенкса, автора "Affliction", який став основою для сценарію Шредера до однойменної стрічки 1997 року, розповідає про Леонарда Файфа (Річард Гір), відомого режисера документальних фільмів. Втомлений і хворий, він вирішує дати останнє інтерв'ю, щоб відверто поділитися правдою про своє життя, стосунки, сумніви й наближення смерті. Леонард, який досяг значних висот у кар'єрі, намагається впоратися з тягарем минулого — ухиленням від призову під час В'єтнамської війни та непростими стосунками.

Врешті-решт він вибирає відкрити всі свої таємниці під час інтерв'ю з колишнім студентом Малькольмом (Майкл Імперіолі), розповідаючи про своє молоде "я" (Джейкоб Елорді) та буремні 60-ті роки. Усі ці спогади чує і його дружина, незамінна партнерка Емма (Ума Турман). Леонард змушений зіставити свої досягнення й помилки, стикаючись із непростою правдою, що змінює його погляд на життя.

Поглиблена драма Пола Шредера обіцяє стати не лише розповіддю про життя та вибори героя, а й захоплюючою подорожжю до найбільш темних куточків людської душі.

Джерело: Deadline