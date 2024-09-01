sonyazhytkova .1 сентября, 2024 9

На Венеціанському кінофестивалі в неділю актор переглянув уривок з популярної романтичної комедії 1990 року "Красуня" та поділився своїми враженнями з захопленою публікою.

"Я не бачив цього вже давно… Це дуже спокуслива сцена", - сказав Річард Гір. Хоча роль у "Красуні" закріпила Річарда Гіра як одного з найпривабливіших акторів Голлівуду, сам актор зізнався, що давно не переглядав свою роботу в цьому фільмі.

Річард Гір виступав на майстер-класі в рамках 81-го Венеціанського кінофестивалю, де обговорювали різні аспекти кіно, від акторської гри до дубляжу. Під час заходу відзначили його 75-річчя, і публіка привітала актора вигуками "З Днем народження!", на що Гір відповів подякою. Окрім цього, він подивився уривок з фільму "Дні раю" (1978), який сильно зворушив його, і привітав свого сина Хомера, що починає акторську кар'єру.

Найбільше захоплення публіки викликав уривок з "Красуні", де персонаж Гіра, багатий бізнесмен Едвард, грає на піаніно, коли до нього заходить Вівіан (Джулія Робертс). Гір іронічно зауважив: "Я маю на увазі, жодної хімії", що викликало сміх серед глядачів. "Цей актор і ця актриса явно не мали жодної хімії… Я давно це не бачив. Сцена справді спокуслива". Попри сценічний блиск, актор вважає свого персонажа "кримінально недопрацьованим", зазначаючи, що це був лише "костюм і гарна зачіска".

Річард Гір також розповів, що сцена була імпровізована і включала його власний талант гри на піаніно. Він описав розмову з режисером Гаррі Маршаллом: "Гаррі запитав, що я роблю вночі в готелі. Я відповів, що зазвичай страждаю від джетлагу і граю на піаніно в холі або барі. Тож ми вирішили імпровізувати цю сцену, і я грав меланхолійні мотиви, що відображали внутрішній світ персонажа".

Станом на 2024 рік "Красуня" заробила понад $460 мільйонів у світовому прокаті, а на момент виходу була п’ятим найбільш касовим фільмом всіх часів.

Джерело: Нollywoodreporter