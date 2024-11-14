sonyazhytkova .14 ноября, 2024 3

В інтерв'ю для Gayety актор, який грає Макріна, у сиквелі культової стрічки "Гладіатор", зазначив, що йому довелося поцілувати чоловіка, але цей момент так і не потрапив у фінальний монтаж.



"Я поцілував чоловіка у кадрі, але цю сцену вирізали. Мабуть, не були готові до цього", — сказав Вашингтон. Він пояснив, що після поцілунку його персонаж убиває того самого чоловіка через п’ять хвилин, назвавши це "поцілунком смерті".

Ця сцена стала одним із багатьох вирізаних моментів у продовженні історії про римську імперію, яку Вашингтон фільмував разом з Рідлі Скоттом, з яким вони раніше працювали над "Гангстером" у 2007 році.

Цікаво, що Пол Мескал, ще один актор фільму, поділився історією про вирізану сцену: під час одного з дублів він несподівано поцілував персонажа Педро Паскаля в лоб і навіть запитав у режисера Рідлі Скотта, чи можна залишити цей момент. Однак Скотт вирішив відмовитися від цього жесту, обравши більш традиційний підхід.

Вашингтон також зізнався, що вже розглядає можливість завершення своєї акторської кар'єри, зазначивши, що тепер обирає лише ті проєкти, які його надихають.

Джерело: Deadline