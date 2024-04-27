sonyazhytkova .27 апреля, 2024 6

Актор висловив свою підтримку та відзначив, що не почувається ображеним через рішення свого колеги з популярного драматичного телешоу.

Граймс грає наймолодшого сина персонажа Костнера, Джона Даттона III, і висловився про відхід Костнера в останньому інтерв'ю для The Independent.

Актор відзначив, що будь-які зміни, що трапилися, є сумними, якщо вони впливають на розвиток сюжету у серіалі. Він також зазначив, що Костнер зараз захоплений своїми улюбленими проєктами, такими як очікуваний фільм "Горизонт: Американська сага".

"На певному етапі ти маєш робити те, що тобі подобається," - сказав Граймс. "Ти маєш робити те, що любиш".

У червні компанія Paramount оголосила про завершення серіалу "Єллоустоун" після п'яти сезонів. Це рішення було ухвалено всього кілька місяців після того, як журнал Deadline повідомив, що мережа намагалася припинити виробництво цього популярного вестерна через бажання Костнера скоротити час на зйомках.



Костнер не виключив можливості повернення до проєкту.



"Я з любов'ю знімався в цьому серіалі", - заявив він в інтерв'ю Entertainment Tonight на початку цього місяця. "Я встиг зняти п'ять сезонів. Спочатку планував сім. Що буде далі? Сподіваюся, що все вирішиться. Але вони мають багато інших шоу. Можливо, колись це повернеться до мене. Якщо це станеться і я буду готовий, з радістю повернуся".

Джерело: Deadline