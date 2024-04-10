sonyazhytkova .10 апреля, 2024 1

Актор назвав глозування "трохи перебільшеним", але зазначив, що не розцінює це як образу.

У цьому році Роберт Дауні-молодший відзначився своїм першим "Оскаром" за вражаючу роль у фільмі "Оппенгеймер" режисера Крістофера Нолана. Проте під час церемонії актор став об'єктом одного з жартів Кіммела.

"У Роберта Дауні-молодшого одна з найвищих точок його кар'єри. У тебе щось у носі, чи це просто жест наркомана? Але подивіться на нього, він такий гарний, такий талановитий, він одержав усі можливі нагороди" - доволі жорстоко, поглузував шоумен.

Незважаючи на те, що він колись мав проблеми з наркотиками, Дауні-молодший відповів на жарт впевнено та спокійно. В інтерв'ю для журналу Esquire, він сказав: "Мені все одно. Я люблю Джиммі Кіммела. Я думаю, що він - національний скарб".

Це реакція, яку можна очікувати від Дауні-молодшого, який відомий своїми минулими помилками, але також вважається ввічливим і доброзичливим до своїх колег. Навіть не дивлячись на початкові обурення фанатів у соцмережах, актор майже миттєво забув про цю ситуацію.

Джерело: Мovieweb