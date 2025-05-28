sonyazhytkova .28 мая, 2025 6

Платформа Shudder презентувала перший тизер до фільму жахів "House on Eden", який знятий у стилі found footage (Знайдена плівка). Та ще страшніше, що головні ролі у стрічці виконують справжні мисливці на привидів — інфлюенсери Кріс Коллінз та Селіна Маєрс, які зберегли свої реальні імена для фільму.

У тизері бачимо, як пара паранормальних дослідників вирушає до закинутого будинку в лісі, а за камерою — їхній відеограф. Перша зупинка — моторошний ліс, де чути пронизливий жіночий крик. Але це лише початок кошмару: щойно вони заходять до будинку, щось невидиме штовхає одного з героїв у ванну. Далі все перетворюється на суцільне пекло.

Згідно з офіційним синопсисом, Кріс, Селіна та Джей вирушають на чергову "справу", але загадковий GPS-збій заводить їх у глухе місце серед лісу. І саме там, у зловісному будинку, починає проявлятися щось давнє й вороже, що не схоже ні на одну сутність, яку вони досліджували раніше. Час плине, а члени команди починають зникати...

Найцікавіше, що Коллінз і Маєрс — не актори-аматори, а відомі у мережі дослідники надприродного. Кріс, яку фанати знають як Kallmekris, має понад 12 мільйонів підписників на YouTube, де розповідає про справжні кримінальні справи та моторошні історії. А нещодавно вона запустила канал "Can’t Sleep", присвячений полюванням на привидів.

Тож не проґавте "House on Eden" — фільм, який відкриє двері до зловісного невідомого вже з 1 серпня на Shudder.

Але будьте обережні: ті, хто заходить до цього будинку, не завжди виходять… принаймні не самі.

Джерело: Gamesradar