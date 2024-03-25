sonyazhytkova .25 марта, 2024 3

Режисер Джон Фавро розповів про використання реальних діалогів Дауні-молодшого та Пелтроу у фільмі Марвел, які зробили динаміку між Тоні Старком та Пеппер Поттс такою природною.

Фавро зізнався People magazine, що він включив у фільм деякі реальні розмови акторів на різні теми. Це стало однією з причин, чому взаємодія між героями виглядала настільки переконливо.

"Я дуже уважно слухав їхні розмови, навіть якщо це була імпровізація або обговорення сценарію", - згадав Фавро. Особливо він запам'ятав момент, коли Пелтроу виправила Дауні-молодшого. "Ми читали сценарій, де згадувалася 'весняний період Джексона Поллока'. Вона виправила нас під час репетиції, пояснивши, що це насправді 'The Springs', частина Гемптонсу, де проживав і працював художник".

Фавро додав: "Тому я фіксував кожне їхнє слово, і вона виправляє його в фільмі, коли він вживає термін "весняний період". Це додає гостроти їхній словесній перепалці. Я вважаю це дуже цікавим і розважливим дивитися на них разом на екрані, оскільки вони мали такий жвавий обмін думками, який мав свої відтінки".

"Вони гармонійно доповнюють одне одного. Хоча вони і відрізняються, але мають глибоку взаємну повагу та захоплення. Я це люблю", - сказав він.

Фільм "Залізна людина" 2008 року відкрив шлях для Кінематографічного Всесвіту Marvel і закріпив позицію Роберта Дауні-молодшого в Голлівуді. Він і Пелтроу продовжили зніматися у стрічках про "Залізну людину" та інших проєктах Marvel до їхніх останніх ролей у "Месниках: Фінал" у 2019 році.

Джерело: Нollywoodreporter