Анастасия Лях .25 июня, 2020 6

На фото: Андроид Эрика со своим создателем

Впервые в истории кинематографа актерскую работу исполнит реальный человекоподобный робот, сообщает The Hollywood Reporter.

Речь о девушке-андроиде по имени Эрика, созданной японскими компьютерными инженерами Хироши Ишигуро и Кохеем Огавой. Она исполнит главную роль в пока что безымянном научно-фантастическом фильме, производственный бюджет которого оценивается в 70 миллионов долларов.

Сюжет расскажет об изобретателе, который стремится улучшить человеческую ДНК с помощью искусственного интеллекта. Эрика сыграет одну из разработок ученого, которая сбегает из научной лаборатории.

Когда выйдет фильм, пока не уточняется.