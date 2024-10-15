sonyazhytkova .15 октября, 2024 8

Apple TV+ представив тизер до нового сезону науково-фантастичного серіалу, що складатиметься з 10 епізодів і вийде на екрани 15 листопада.

Сюжет "Silo" заснований на романах Х'ю Хауї та розповідає про останніх десять тисяч людей, які виживають на Землі в умовах токсичного середовища. Їхній єдиний притулок – багатокілометрове підземне укриття. Однак таємниця його походження та причини будівництва залишається нерозгаданою, і всі, хто прагне знайти відповіді, ризикують своїм життям.

Ребекка Фергюсон , яка також є виконавчим продюсером серіалу, грає інженерку Джульєтту, що починає розслідування вбивства близької людини, але незабаром виявляє, що за цим стоїть набагато масштабніша змова. У новому сезоні вона продовжує своє дослідження, зіштовхуючись з правдою, яка може бути небезпечнішою за брехню.

До акторського складу другого сезону приєднується Стів Зан, а також повертаються знайомі обличчя: Коммон, Гаррієт Волтер, Чіназ Уче, Аві Неш, Александрія Райлі, Шейн МакРей, Реммі Мілнер, Клер Перкінс, Біллі Постлтуейт, Рік Гомез, Кейтлін Зоз, Таня Муді та Іен Глен.

Джерело: Deadline