sonyazhytkova .13 декабря, 2024 8

Акторка, відома своєю роллю у стрічці "Ґодзілла та Конґ: Нова імперія", долучається до зіркової команди серіалу, в якому вже беруть участь Єван Пітерс, Ентоні Рамос, Джеремі Поп і Ештон Кутчер.

Серіал "The Beauty", заснований на коміксах Джеремі Хоана і Джейсона А. Херлі, є результатом співпраці Раяна Мерфі та Мета Ходжсона, які працюють над проєктом як виконавчі продюсери та сценаристи. Як і в інших роботах Мерфі, деталі сюжету та персонажів залишаються у таємниці.

За основою графічного роману 2016 року, серіал розповідає про хворобу, яка дарує красу своїм носіям, але з часом вбиває їх, ставши частиною темної урядової змови. У центрі коміксу — детективи Дрю Фостер і Кара Вон, які розслідують злочини, пов'язані з цією хворобою, і стикаються з корумпованими політиками, мстивими федеральними агентами та смертельно небезпечними найманцями.

Ребекка Голл, яка наразі з'являється в серіалі "Той, що читає думки" на BBC One та в драмі Джеймса Л. Брукса "Елла Маккей", нещодавно повернулася до ролі вченої Ілен Ендрюс у фільмі "Ґодзілла та Конґ: Нова імперія". Серед її останніх робіт — серіал "Оповідки з кільця" на Prime Video та психологічний трилер "Будинок таємниць" від Девіда Бракнера.

Джерело: Deadline