sonyazhytkova .2 апреля, 2024 7

Фільм студії Amazon MGM, знятий на камери Imax, вийшов на екрани 21 березня і протягом перших двох вихідних вразив глядацьку аудиторію рекордними 50 мільйонами переглядів по всьому світу.

"Road House" вразив глядацьку аудиторію Prime Video своїм успішним стартом, який став свідченням великої роботи та таланту всього творчого колективу. За словами керівника студії Amazon MGM, Дженніфер Салке, цей проєкт не тільки привертає шанувальників оригінальної версії, а й завойовує нових прихильників серед широкої аудиторії. Стрічка отримала визнання під час світової прем'єри на фестивалі кіно SXSW 2024 року, не зважаючи на початкові сумніви режисера Дуга Лімана. Проте участь у дебютному показі переконала його в успішності цієї кінокартини.

Маркетингова стратегія фільму включала його промоцію під час трансляції ESPN SportsCenter, де був показаний спеціальний сегмент, цифрові знаки та озвучення. Також були проведені інші заходи, включаючи спонсорство бою UFC 299 у Лас-Вегасі, а також рекламу на різних спортивних та розважальних каналах. Крім того, оригінальна стрічка "Дорожній Дім" (1989) також доступна на Prime Video.

Джерело: Deadline