sonyazhytkova .17 мая, 2024 7

Режисеркою перезапуску стала Дженніфер Кейтін Робінсон, яка прославилася фільмами "Реванш" та "Кохання не знає законів".

Sony Pictures оголосила про вихід стрічки з такою ж назвою, як у відомого хоррору 1997 року, у кінотеатрах США 18 липня 2025 року. Сценарій написали Дженніфер Кейтін Робінсон та Сем Ланскі на основі версії від Лії Маккендрик, а продюсером виступив Ніл Моріц.



Також з'явилися чутки, що Дженніфер Лав Х'юїтт та Фредді Принц-молодший можуть повернутися до своїх ролей з оригінального фільму.

"Я знаю, що ви скоїли минулого літа", знятий з участю Дженніфер Лав Х'юїтт, Фредді Принца-молодшого, Сари Мішель Геллар і Раяна Філліпа, зібрав у кінотеатрах $72 мільйони (еквівалентно $141 мільйонів сьогодні). Сценарій написав Кевін Вільямсон на основі роману Лоїс Дункан, відомого за "Крик".

Досвід режисури Дженніфер Кейтін Робінсон включає такі фільми, як "Супер подружки" (2019) і "Зробімо помсту" (2022), а також роботу над сценаріями для "Незагальмовано" і "Тор: Любов і грім".

Джерело: Нollywoodreporter