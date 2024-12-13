sonyazhytkova .13 декабря, 2024 4

Настав час новому поколінню глядачів зануритися в історію, яка, незважаючи на розтягнуту концепцію, захоплює з початку до кінця. "Втеча з в'язниці" стала хітом на Fox у 2005 році, і тепер її новий етап наближається завдяки Hulu.

Нова версія "Втечі з в'язниці" отримала зелене світло для зйомок пілота на Hulu, з Ельгіном Джеймсом, творцем "Mayans M.C." та "The Outlaws", за кермом. Сюжет тримається в секреті, але відомо, що новий серіал розвиватиметься в тому ж всесвіті, але з новою історією та акторським складом. Шанувальникам Майкла Скофілда (Вентворт Міллер) і Лінкольна Бороуса (Домінік Перселл) доведеться попрощатися з улюбленими персонажами і звикати до нової команди, яка шукатиме спосіб втекти з в'язниці.

Раніше 20th Television висловлювала бажання відродити серіал, досліджуючи варіанти відродження культових серіалів. Проте, оскільки мова йде лише про пілот, Hulu ще належить вирішити, чи варто продовжувати зйомки повного сезону після оцінки фінального результату.

"Втеча з в'язниці" стала хітом для Fox, тривала п'ять сезонів і 90 серій. Історія про братів Лінкольна Бороуса (Домінік Перселл), засудженого до смертної кари за злочин, якого не скоїв, і Майкла Скофілда (Вентворт Міллер), який розробляє план втечі, щоб довести його невинуватість, завоювала популярність з перших сезонів, при цьому середня аудиторія становила 9,2 мільйона глядачів. Однак із розтягуванням сюжету рейтинг почав падати, досягнувши 4 мільйонів глядачів у фінальному сезоні.

Серіал став культурним феноменом, породивши відеогру, мобільний спін-оф "Prison Break: Proof of Innocence", офіційний журнал та інші продукти. Перезапуск чи продовження серіалу мали великі шанси на успіх, особливо після повернення на Netflix, де серіал зібрав понад 200 мільйонів годин перегляду.

Джерело: Мovieweb