Реджина Холл вернулась к Кевину Харту

Таня Гончаренко .1 сентября, 2021 2

Реджина Холл и Кевин Харт снова воссединились!

На этот раз в актерском составе нового проекта Netflix — комедии «Время для себя». Харт дико счастлив этой новости!

"Угадайте с кем я снова работаю...Я и мой комедийный напарник по преступениям вернулись! Боже, как я люблю работать с Реджиной Холл...Добро пожаловать, Реджина...Я тебя вернул" - написал в своем Instagram Кевин Харт.

Фильм «Время для себя» расскажет сторию о главе семейства, у которого жена и дети уезжают на время, и он решает потратить свободное время только на себя. А в том, что бы провести безумные выходные, которые, возможно, перевернут его жизнь, герою помогает его лучший друг.

Напомним, ранее Реджину и Кевина уже объединяло несколько совместных проектов: "Что случилось прошлой ночью" и "Думай как мужчина".

Когда состоится премьера фильма «Время для себя» не уточняется.