sonyazhytkova .12 марта, 2024 5

Чи справді завершилося життя Люсі Грей, учасниці з 12-го округу, у фіналі кінострічки "Голодні Ігри: Балада про Співочих Пташок і Змій" від компанії Lionsgate?

Рейчел Зеглер, цитуючи Олівію Родріго, авторку пісні з кінця кінохіта осені зі зборами понад 337 мільйонів доларів "Can’t Catch Me Now", висловила свої припущення: "Вона в лісі, вона на вітрі".

"Я, наприклад, вважаю, що вона жива," - додала акторка.

Рейчел Зеглер з'явилася в студії SXSW видання Deadline, де обговорила свій апокаліптичний комедійний фільм від A24 під назвою "Y2K", який режисував колишній учасник SNL, Кайл Муні. Стрічка здійснила свою світову прем'єру в Остіні, Техас, у суботу ввечері. Муні висловив думку про можливе продовження "Балада про Співочих Пташок і Змій", стверджуючи: "Я скажу, що вона фактично повертається". Автор Y2K, Еван Вінтер, додав: "Вона з'являється у пост-титрах нашого фільму".

Акторка жартує, що це буде фільм Кайла Муні, де вона не виконає величної блуграсової пісні, як у "Балада про Співочих Пташок і Змій", але замість цього з'явиться у новій комедійній стрічці.

Поки що невідомо, чи буде продовження "Голодних Ігор" у найближчий час, бо все залежить від рішення Сюзан Коллінз щодо написання нової частини книги.

Джерело: Deadline