sonyazhytkova .19 июля, 2024 10

Focus Features презентувала перший трейлер фільму "Конклав", який об'єднує режисера Едварда Бергера, відомого за оскароносною стрічкою "На Західному фронті без змін", та дворазового номінанта на "Оскар" Рейфа Файнза ("Меню").

Екранізація книги Роберта Гарріса, фільм вийде в обмежений прокат 1 листопада, а з 8 листопада з'явиться у кінотеатрах.

Сценарій, написаний Пітером Страуґаном, розповідає про один з найтаємничіших і найдавніших процесів у світі – вибори нового Папи. Кардинал Лоуренс (Файнз) отримує завдання керувати цим секретним процесом після раптової смерті улюбленого Папи. Коли найвпливовіші лідери Католицької Церкви з усього світу зібрались у Ватикані, Лоуренс опиняється в центрі змови та виявляє таємницю, яка може похитнути основи Церкви. У фільмі також зіграли Стенлі Туччі, Джон Літгоу, Лучіан Мсаматі, Бріан Ф. О'Берн, Карлос Дієц, Мераб Нінідзе, Томас Лойбль, Серджо Кастеллітто та Ізабелла Росселліні.

Перед "Конклавом" Едвард Бергер здобув міжнародне визнання завдяки стрічці "На Західному фронті без змін", яка отримала дев'ять номінацій на "Оскар" і перемогла у категоріях "Найкращий міжнародний фільм", "Оригінальний саундтрек", "Операторська робота" та "Продакшн-дизайн". Нещодавно він працював над психологічним трилером "Баллада про маленького гравця" з Коліном Фарреллом і Тільдою Свінтон для Netflix.

Джерело: Deadline