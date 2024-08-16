sonyazhytkova .16 августа, 2024 4

Трейлер створює моторошну атмосферу, майстерно поєднуючи жахливі сцени злочинів у новому 10-серійному проєкті від творця культового серіалу "Американська історія жаху".

Нісі Неш-Беттс, яка вже працювала з Мерфі над успішним серіалом "Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера", зіграє головну роль детективки Лоїс Трайон, яка прагне розкрити моторошну серію злочинів. У трейлері лунає її голос, а також таємничий голос, що промовляє: "Цей вбивця проповідує, навертає, викладає свої погляди. Щоб зрозуміти цього монстра, ми маємо розшифрувати його вбивства".

Окрім Неш-Беттс, у "Гротеску" також зіграли Кортні Б. Ванс, Леслі Менвілл, Мікаела Даймонд, Ніколас Александр Чавез і Рейвен Гудвін. Серіал створений Райаном Мерфі у співпраці з Джоном Робіном Бейцем ("Feud: Capote vs. The Swans") та Джо Бейкеном ("American Horror Stories").

Офіційний синопсис "Гротеску" описує низку жорстоких злочинів, які охоплюють невелике містечко страхом і панікою. Детективка Лоїс Трайон (Неш-Беттс) відчуває, що ці злочини мають глибоко особистий характер, ніби хтось або щось навмисно знущається з неї. Поза роботою вона стикається з труднощами в стосунках з донькою, чоловіком, який перебуває в лікарні, та власними внутрішніми демонами. Без будь-яких слідів і розгублена, Лоїс звертається за допомогою до сестри Меган (Мікаела Даймонд), черниці та журналістки з Catholic Guardian. Меган, маючи важке минуле, вже бачила найгірші прояви людської природи, але все ще вірить у їхню здатність на добро. Лоїс, однак, боїться, що світ занурюється у зло. У процесі розслідування, вони заплутуються в павутинні зловісних таємниць, які породжують більше питань, ніж відповідей.

Прем'єра "Grotesquerie" відбудеться на каналі FX 25 вересня о 22:00 і цей серіал обіцяє глядачам неабияке напруження та незабутню атмосферу страху.

Джерело: Мovieweb