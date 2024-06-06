sonyazhytkova .6 июня, 2024 3

Прем'єра телешоу запланована на осінь цього року. Шнайдер виконає постійну роль хосписного священика Стіва.

У комедійному серіалі "St. Denis Medical" зіркові ролі виконують Венді Маклендон-Кові та Девід Алан Грір. Творцями цього проєкту є Джастін Спітцер та Ерік Леджин, які вже прославилися роботою над серіалами "Супермаркет" і "Американський автомобіль". Сюжет розгортається у лікарні Орегону, де медичний персонал, не дивлячись на складні обставини, намагається надавати допомогу пацієнтам, зберігаючи власне почуття гумору.

У телешоу також зіграють Алісон Толман, Джош Лоусон, Меккі Ліпер та Ках'юн Кім.

Стівен Шнайдер з'явився в третьому сезоні "Праведних джемстоунів" на HBO та найбільш відомий своєю роллю Джеремі Сантоса в "Брод Сіті" на Comedy Central. Він також грав Тая Уайланда в "Ти — найгірше" на FX і зображував Бена в фантастичній комедії ABC "Уявна Мері".

Джерело: Deadline