Анастасия Лях .7 октября, 2020 10

После нескольких перерывов в продакшене создателям нового «Бэтмена» пришлось передвинуть запланированную премьеру, сообщает Deadline.

«Бэтмен» с Робертом Паттинсоном должен был попасть в кинотеатры 1 октября 2021 года. Однако на этот день студия Warner поставила старт «Дюны» Дени Вильнева, которая переехала с декабря 2020 почти что на год вперед. «Бэтмен» же теперь доберется до зрителей аж 4 марта 2022.

Вместе с тем в то время как практически все крупные релизы перебираются на попозже, «Матрица 4» той же студии Warner переехала на пораньше. Вместо 1 апреля 2022 мы увидим продолжение культовой фантастической трилогии Вачовски 22 декабря 2021.