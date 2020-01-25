Анастасия Лях .25 января, 2020 3

Фильм под названием «Неизведанное: Удача Дрейка», основанный на приключенческой серии видеоигр «Uncharted», выйдет в прокат 5 марта 2021 года, а не 18 декабря 2020-го , как сообщалось ранее.

The Hollywood Reporter пишет, что руководство студии Sony в очередной раз отложило выход картины, скорее всего, из-за того, что недавно проект покинул режиссер Трэвис Найт, который не смог согласовать свой рабочий график с графиком исполнителя главной роли Тома Холланда, который сперва должен вернуться к роли Человека-паука , а уж после сыграть искателя сокровищ Натана Дрейка.

Найт отказался от съемок месяц назад. Однако ранее экранизация поочередно потеряла еще нескольких постановщиков, так что релиз ее уже переносился далеко не один раз.