Анастасия Лях .20 марта, 2020 8

Продолжение анимационной франшизы о забавных желтых приспешниках архизлодея Грю не выйдет на экраны в запланированные сроки, пишет Deadline. То есть пандемия уже начала влиять не только на весенние, но и на летние релизы.

«Миньоны 2: Грювитация» («Посіпаки: Становлення лиходія») должны были попасть в американские кинотеатры в конце июня (в украинские — 2 июля). Но мультфильм выпущен согласно графику не будет: студия Universal официально отменила прокат.

Дело в том, что анимационная студия Illumination, подарившая нам «Гадкого я» и «Миньонов», находится в Париже, а Европа сейчас — эпицентр инфекции. Студию просто-напросто пришлось временно закрыть, и создатели сиквела не успели завершить работу над проектом.