Крім того, психологічний трилер під керівництвом Геллі Беррі "Ніколи не відпускай" вийде на екрани цього року. Компанія Lionsgate змінила дати виходу для таких відомих стрічок як "Ворон" і "Пила XI" перед презентацією на CinemaCon.

Прем'єра "Ворона", яка спочатку була запланована на 7 червня, тепер відбудеться 23 серпня. У цей вікенд нова версія фільму від Руперта Сандерса з Біллом Скарсґардом у головній ролі зіткнеться з трилером "Blink Twice" від Amazon MGM Studios і стрічкою "The Forge" від Sony Pictures.

Також Lionsgate перенесла реліз "Пили XI" з 27 вересня 2024 року на 26 вересня 2025 року. Це рішення було ухвалено з метою надати новому фільму більше простору після успіху попередньої стрічки "Пила X", яка отримала високу оцінку критиків та заробила понад 110 мільйонів доларів у всьому світі.

"Ніколи не відпускай", новий психологічний трилер від Александра Ажа з участю Геллі Беррі, Персі Даггса і Ентоні Б. Дженкінса, вийде на екрани 27 вересня 2024 року, в ту саму дату, що і "Пила XI". Фільм розповідає історію про матір і її близнюків-синів, які змушені залишатися фізично зв'язаними, щоб вижити в протистоянні зі зловісною силою.

"The Best Christmas Pageant Ever" вийде 8 листопада 2024 року, на тиждень раніше, щоб мати більше часу в кінотеатрах під час різдвяних свят. Цей хід зменшує конкуренцію для фільму "Red One" з Дуейном Джонсоном і Крісом Евансом у головних ролях, від Amazon MGM, який вийде 15 листопада.

