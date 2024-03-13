sonyazhytkova .13 марта, 2024 7

Фанатам доведеться трохи довше зачекати, щоб побачити Роберта Паттінсона на вулицях Готема, оскільки "Бетмен: Частина II" була відкладена на рік і тепер вийде у жовтні 2026 року.

Це не дивно, оскільки 2025 рік вже забезпечений супергеройськими блокбастерами, від Marvel Studios "Фантастична Четвірка" до відкриття DCU Супермена від Джеймса Ганна. З урахуванням такої великої кількості стрічок про супергероїв, які виходили в кінотеатри протягом останніх років, зміна дати виходу сиквелу "Бетмена" ймовірно, є кращим рішенням.

Цей жанр домінує у кіноіндустрії протягом багатьох років, але деякі вважають, що він досяг певного перенасичення. Пол Дано, відомий своєю роллю Загадника в "Бетмені", нещодавно поділився своїми думками, щодо так званої перевтоми від супергеройського екшену та потенційної нової спрямованості в комікс-фільмах.

У інтерв'ю з The Independent актор висловив свою думку щодо поширеної дискусії про те, чи вже набридли глядачам такі фільми. Він вважає, що це важливий момент для індустрії, коли можна подивитися на жанр з іншого боку. Дано сказав:

"Зараз дійсно цікавий час, коли кожен може запитати себе: 'Так що тепер?' Я сподіваюся, що це стане поштовхом для відродження комікс-фільмів або для розвитку інших напрямків, що не пов'язані з супергероями. Я впевнений, що ми побачимо ще багато якісних картин, але це дійсно важливий момент в історії жанру".

Актор висловив надію на майбутнє, де кінематографісти принесуть нові ідеї у супергеройський жанр або відкриють нові території поза стандартними образами. Він підкреслив, що, хоча можуть з'являтися приємні фільми про супергероїв, пріоритет галузі має зсуватися на якість, а не на кількість:

"Це також важливо. Як тільки в нашій сфері, коли ми говоримо про створення фільмів або телебачення, почало вживатися слово "контент", це призвело до переваги кількості над якістю, що, на мою думку, є серйозною помилкою. Я абсолютно не поділяю цієї точки зору як глядач або як митець".

Джерело: Мovieweb