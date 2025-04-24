sonyazhytkova .24 апреля, 2025 0

Майстер психологічних трилерів М. Найт Ш’ямалан готує нову кінобомбу — стрічка під назвою "Remain". Разом із ним над історією працює Ніколас Спаркс (автор "Записника") — щоб розповісти нам історію, де кохання межує з потойбічним. Таємнича назва, зірковий каст і перші містичні деталі вже інтригують...

Головні ролі в стрічці виконають Джейк Джилленгол та Фібі Дайневор. Сценарій до фільму пише сам Ш’ямалан, тоді як Ніколас Спаркс паралельно створює роман за тією ж історією — кожен зі своїм баченням, але в рамках єдиного сюжету.

Історія "Remain" розповість про архітектора з Нью-Йорка на ім’я Тейт Донован, який втрачає сестру. Перед смертю вона зізнається, що бачила привидів — у що раціональному Тейту важко повірити. У пошуках нового початку він опиняється в маленькому містечку, де знайомиться з дівчиною на ім’я Рен. Її життя здається ідеальним, але за зовнішнім спокоєм ховаються темні почуття — заздрість, ненависть і жадоба.

Чим далі, тим сильніше Тейт відчуває, що повинен врятувати Рен від чогось лиховісного. Але для цього йому доведеться зануритися в її минуле — і поставити під сумнів усе, що він вважав реальним. Що насправді з нами робить кохання? Чи можна довіряти навіть власній пам’яті?

Дата прем’єри "Remain" поки тримається в секреті. Але здається, нова історія Ш’ямалана змусить нас знову озиратися через плече…

Бо іноді, аби залишитися — треба бути готовим зникнути.

Джерело: Gamesradar