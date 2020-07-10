Анастасия Лях .10 июля, 2020 15

Казалось бы, фильм «Рэмбо: Последняя кровь», пятый по счету во франшизе про ветерана Вьетнамской войны в исполнении Сильвестра Сталлоне, должен был стать заключительным. Но внезапно актер намекнул, что Джон Рэмбо может вернуться. Опять.

Об этом стало известно из Инстаграма Сталлоне. На своей странице актер сперва проанонсировал выход режиссерской (расширенной) версии «Последней крови», а после написал: «Давайте, ребята, помогите фильму возглавить бокс-офис в этот уикенд, и тогда Рэмбо, возможно, еще вернется».

Напомним, «Последняя кровь» вышла в прокат осенью прошлого года. При пятидесятимиллионном бюджете боевику удалось собрать кассу в 80 миллионов долларов, что совсем негусто. К тому же лента была номинирована на антипремию «Золотая малина» в нескольких категориях и победила в номинации «худший ремейк, сиквел или приквел».