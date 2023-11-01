sonyazhytkova .1 ноября, 2023 5

"Білосніжка" та "Еліо" відчувають негативні наслідки страйку SAG-AFTRA, оскільки обидва проекти Діснея відкладені до 2025 року.

Живий ремейк анімованої класики "Білосніжка та сім гномів" (1937) від Діснея - це ще один фільм, який відчуває наслідки страйку Спілки акторів та американської федерації телебачення і радіо (SAG-AFTRA). Перші плани включали прем'єру "Білосніжка" весною наступного року, але Дісней відклав фільм майже на цілий рік.

Початково анімований фільм мав вийти в кінопрокат 22 березня 2024 року, але тепер ця стрічка з Рейчел Зеглер та Галь Гадот у головних ролях відкладена до 21 березня 2025 року. Зеглер здобула велику популярність після ролі Марії у ремейку "Заходньої історії" Стівена Спільберга 2021 року. Згодом актриса отримала значущу роль у супергеройському сиквелі DC "Шазам", молода зірка також зіграє в довгочікуваному приквелі "Голодних ігор: Балада Співочих пташок і Змій", який вийде цього листопада.

Незважаючи на те, що багатьох акторів змушено було призупинити просування своїх робіт через страйк SAG-AFTRA, студія Lionsgate, відповідальна за фільм "Балада Співочих пташок і Змій", досягла тимчасової угоди, яка відкриває можливість для Рейчел Зеглер і її колег з "Голодних ігор" активно просувати фільм та взяти участь у прем`єрі.

Джерело: Мovieweb