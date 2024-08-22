sonyazhytkova .22 августа, 2024 3

Актори наразі ведуть початкові переговори про свою участь у новій версії фільму. Сценарій для проєкту створили Том Гормікан і Кевін Еттен, при цьому Гормікан також планує зайнятися режисурою.

Оригінальний трилер 1997 року з Дженніфер Лопес, Джоном Войтом, Оуеном Вілсоном і Айс К'юбом розповідає про знімальну групу в стилі National Geographic, яка потрапляє в полон до божевільного мисливця. Він примушує їх брати участь у полюванні на найбільшу і найнебезпечнішу змію – анаконду. Фільм досяг значного комерційного успіху, зібравши 145 мільйонів доларів у світовому прокаті, з яких 65 мільйонів припали на США. Цей проєкт став важливим досягненням для Лопес і Куба на початку їх кар'єр.

Джерела повідомляють, що нова версія фільму не буде простим ремейком, а запропонує новий погляд на історію, зберігаючи анаконду в головній ролі, але з акцентом на комедію.



Переговори ще не завершені, і деталі наразі не розголошені, проте обговорення тривають. Більше інформації стане відомо згодом.

Джерело: Deadline