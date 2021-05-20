Анастасия Лях .20 мая, 2021 7

Как сообщает Collider, студия Warner официально запустила в производство новое прочтение известного хоррор-триллера «Голод», в котором эротика соединилась с вампирской неоготикой.

Напомним, оригинал вышел в 1983 году. Его режиссером был Тони Скотт, а роли исполнили Дэвид Боуи, Катрин Денев, Сьюзен Сарандон, Уиллем Дефо и другие. Сюжет вращался вокруг любовного треугольника, состоящего из вампирши Мириам, ее мужа Джона и женщины-ученого Сары. Перипетия заключалась в том, что Джон начал стремительно стареть, хотя Мириам обещала ему вечную молодость, и Сара пыталась с помощью науки остановить этот процесс, но у коварной Мириам были на нее иные планы.